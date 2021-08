Dia agitado em Famalicão: de Madrid estará a caminho mais um reforço

Marcos Paulo, extremo do Atlético Madrid, vai ser emprestado ao Famalicão, garantem em Espanha

Marcos Paulo vai ser jogador do Famalicão, por empréstimo do Atlético Madrid, garantem em Espanha. O luso-brasileiro, 20 anos, tinha sido contratado pelos rojiblancos esta temporada, ao Fluminense. Sem espaço no plantel de Diego Simeone, os colchoneros optaram por ceder o ala e interessados não faltaram.

O Famalicão tinha a concorrência da Sampdoria (Itália) e do Bordéus (França), mas a ponte entre os dois emblemas feita por Idan Ofer, acionista maioritário da Quantum Pacific, dona da SAD do Famalicão, milionário israelita que também é acionista do Atletico, terá sido determinante para o desfecho do negócio.

Marcos Paulo fez, em dois anos, 77 jogos pelo "Flu", marcou 14 golos e somou 11 assistências. Fecha as alas do ataque juntando-se a Ivo Rodrigues, Bruno Rodrigues e Heriberto Tavares.

Antes disso, o portal footmercato escreveu que o Famalicão estará na iminência de assegurar a contratação de Charles Pickel, médio suíço de 24 anos que joga no Grenoble. Em cima da mesa está a contratação do passe por um valor a rondar os 1,5 milhões de euros.