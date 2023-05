Famalicão, sétimo classificado, com 42 pontos, e Chaves, 10.º, com 40, defrontam-se a partir das 19:00 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, num jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, lamentou este domingo que a polémica do jogo com o FC Porto, na quinta-feira, que ditou a eliminação da Taça de Portugal, tenha reduzido para segundo plano "a essência do futebol".

O Famalicão registou por derrotas as últimas três partidas, com o Sporting, para o campeonato (2-1, em Alvalade), e com o FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal (2-1, na primeira mão, e 3-2, na segunda mão, após prolongamento).

O jogo no Estádio do Dragão, em que os minhotos venciam por 2-1 no final dos 90 minutos, ficou marcado por muita polémica, com o capitão portista, Pepe, a acusar Columbatto de insultos racistas e com os treinadores de ambas as equipas a envolverem-se em trocas de acusações.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Chaves, na segunda-feira, na 31.ª jornada da I Liga, o técnico lamentou que se tenha deixado em segundo plano o jogo em si, a "essência do futebol no estado mais puro".

"Não se falou do jogador magnífico que é o Otávio e do seu golo soberbo, da forma como o FC Porto festeja [esse golo], que também é bonito, aquela acústica, que é fabulosa, as pessoas pagam para ver aquilo, isso é que é futebol. Não se falou na forma como os jogadores do FC Porto cumprimentaram os do Famalicão no fim. Devo dizer também que o "staff" do FC Porto foi muito elegante na forma como tratou o do Famalicão depois do jogo", disse.

Do jogo de quinta-feira, apesar da derrota, João Pedro Sousa considera terem sobressaído aspetos positivos.

"Ficámos muito satisfeitos com o jogo que fizemos, competimos com a nossa ideia de jogo e forma de jogar, levámos para o jogo o que prometemos que íamos fazer e isso é importante, porque define muito a nossa ambição. Mostrou também que estamos preparados para competir a alto nível", disse.

O técnico também admitiu que a eliminação deixou uma marca negativa porque "quando há ambição e não se consegue há sempre um impacto negativo: "Temos dificuldades em gerir as derrotas, porque não gostamos de perder, mas tivemos tempo para digerir e descansar e estamos preparados para o jogo de amanhã [segunda-feira]".

Famalicão e Chaves podem ainda chegar a um lugar "europeu", mas para João Pedro Sousa, e independentemente disso, a ambição passa por conseguir melhorar a atual sétima posição na I Liga.

"Vamos lutar pelo que conseguirmos alcançar, não queremos acabar em sétimo lugar, queremos subir, chegar ao sexto e, se possível, ao quinto lugar. Sentimos que temos essa capacidade", disse.

João Pedro Sousa deixou ainda elogios aos flavienses, considerando tratar-se de "uma equipa muito boa, muito competente e organizada, muito bem treinada por Vítor Campelos" e que possui "jogadores tecnicamente muito evoluídos, defensivamente muito forte e com jogadores ofensivamente muito rápidos".

"É uma equipa que coloca dificuldades a qualquer equipa do campeonato. Ainda recentemente venceu o primeiro classificado [Benfica] em casa. Temos que estar no nosso máximo para impor o nosso jogo", disse.

Gustavo Sá e Gustavo Assunção, castigados, são baixas certas no Famalicão, tal como os lesionados de longa data Puma Rodriguéz e Théo Fonseca.

Famalicão, sétimo classificado, com 42 pontos, e Chaves, 10.º, com 40, defrontam-se a partir das 19:00 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, num jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.