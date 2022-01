Jhonder Cádiz com a camisola do Benfica

Famalicão perto de garantir o primeiro reforço de inverno. Jhonder Cádiz deverá rescindir com o Benfica para ser reforço do Famalicão

Jhonder Cádiz está próximo de regressar a Portugal para reforçar o Famalicão. O avançado venezuelano, 26 anos, estava emprestado pelo Benfica ao Nashville (Estados Unidos), mas deverá rescindir com as águias, por quem nunca jogou, para assinar em definitivo pelos minhotos, ficando os encarnados com 50 por cento do passe.

Ainda sem reforços contratados nesta reabertura do mercado, Cádiz irá lutar por um lugar com Banza, habitual titular e melhor marcador da equipa de Rui Pedro Silva, e Pedro Marques.