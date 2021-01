Declarações de João Pedro Sousa após a derrota em casa do Nacional (2-1), para a jornada 16 do campeonato.

O jogo: "Não concordo que houve transformação da primeira para a segunda parte. Defrontámos uma equipa muito competente e que tinha de reagir a um resultado negativo e foi isso que aconteceu. Não conseguimos foi dar resposta a essa reação. Já no final da primeira parte, sentimos isso, com alguma dificuldade em controlar o jogo. Se calhar houve alguma fadiga de alguns jogadores que já não competem há muito tempo. Na segunda parte, custou-nos um pouco a acompanhar o ritmo forte do Nacional. Mas reagimos depois dos golos sofridos e ficámos por cima, mas foi insuficiente para conseguir marcar novamente e para, pelo menos, empatarmos o jogo."

Fase difícil: "Está a ser muito complicado, com situações de várias ordens como lesões castigos e covid. É muita coisa junta. Hoje, tivemos que fazer duas substituições por lesões. Está complicado para os jogadores e isso é que me deixa muito triste. Eles sentem quando as coisas não correm bem no jogo ou quando planeamos uma coisa e não conseguimos fazer. Mas noutros jogos, se calhar, eles mereciam um bocadinho mais de sorte, por aquilo que trabalham, por aquilo que acreditam, por aquilo que lutam e por aquilo que jogam. A nossa vida é mesmo isso."

Futuro: "A minha ideia é encontrar soluções e ferramentas para os ajudar a ganhar. Eles têm dado boas respostas e vamos, seguramente, terminar o campeonato noutro lugar. Não me quero agarrar à falta de experiência, mas claro que há alturas em que há alguma imaturidade. Nós sabemos isso e os jogadores sentem isso. Mas isso são coisas que nós assumimos desde início. Utilizámos jogadores que podiam jogar na Liga Revelação. O nosso plantel é muito jovem, mas o custo está assumido e identificado. Mas é óbvio que há alturas dos jogos em que um bocadinho de mais maturidade ajudava. Mas longe de arranjar desculpas para estarmos na posição em que estamos".