"Desgaste do Sporting? Isso é um privilégio e não um momento desfavorável"

Ivo Vieira fez a antevisão do jogo de terça-feira (21h15), em Alvalade, com o Sporting, para a Taça da Liga.

Sporting: "Queremos estar na final four. Vamos ter um desafio difícil, contra uma equipa que tem as mesmas pretensões, mas estamos convictos da nossa valia e do nosso objetivo, que é disputar o jogo."

Sem perder com o Sporting nos últimos cinco jogos: "Às vezes são puras coincidências. Eu acredito na estratégia, motivação, organização e na preparação do jogo. Temos sido felizes por competência dos jogadores e vamos procurá-lo sê-lo mais uma vez, sabendo que será difícil, mas o Famalicão quando vai para jogo, seja contra quem for, vai para ganhar. Oxalá se mantenha essa coincidência de conseguir bons resultados com o Sporting."

Diferenças para o jogo do campeonato: "Se o Sporting não rodar, as diferenças não vão ser grandes, se rodar, vão ser. Em casa fizemos um jogo competente, podíamos ter feito mais em termos de resultado, tivemos um comportamento excelente e lembro-me que na altura tínhamos outros jogadores que já cá não estão, temos outros que chegaram entretanto e vai haver algumas diferenças de intervenientes, porque em termos estruturais o Famalicão vai ser a mesma equipa."

Final four: "É decisivo, porque somos os primeiros no grupo. Este resultado poderá ditar a passagem à final four ou poderá prolongar as coisas para a última jornada, na qual já não iremos participar. Está nas nossas mãos conseguir esse grande objetivo. Tudo depende de nós e do que podemos fazer."

Desgaste do Sporting: "Não olho como um trunfo. Quem nos dera estar a jogar duas ou três vezes por semana. A gestão tem que ser feita por quem lidera, é bom quem passa por esse momento, o Sporting tem um plantel que lhe permite fazer a gestão consoante quer e por isso é que os ditos grandes têm planteis para estarem nestas frentes todas. Isso é um privilégio do Sporting e não um momento desfavorável."

Espírito da equipa após a primeira vitória no campeonato: "Temos que andar com a cassete atrás. O Famalicão tem cinco vitórias [três na Taça da Liga, uma na Taça de Portugal e uma no campeonato]. Esta vitória veio colmatar uma necessidade que a equipa tinha em termos de pontos e obviamente que ganhando neste fim de semana pode projetar a equipa para outro comportamento em termos de resultados, que não estava a acontecer no campeonato, mas que tem acontecido nas taças, pois temos tido um sucesso enorme."