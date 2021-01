Depois de Kraev, Famalicão anuncia segundo reforço do dia

O Famalicão já tinha anunciado Kraev nesta segunda-feira, mas apresentou também Heriberto Tavares, extremo que alinhou pelo Boavista na época anterior.

Heriberto Tavares é o mais recente reforço do Famalicão. O extremo de 23 anos muda-se para o Minho, emprestado pelos franceses do Brest, por quem fez quatro jogos nesta época.

Formado no Sporting e no Belenenses, o jovem passou também pelo Benfica B, Moreirense e Boavista, onde se mostrou a bom nível na I Liga. "Heri", como também é conhecido, foi emprestado pelos franceses até ao final da época, ficando o Famalicão com uma opção de compra de valor não divulgado.

"Depois de algum tempo fora pensei bem e escolhi voltar para o meu país para poder relançar a minha carreira. Dou-me bem com o Guga, o Gil Dias e o Zlobin, com quem joguei no Benfica, embora não tenha falado com eles antes de assinar", afirmou. "Sou veloz, posso jogar com os dois pés e podem esperar um Heri que vai trabalhar, que vai dar tudo pelo clube e um Heri com golos, esperemos", acrescentou.

Recorde-se que Kraev também foi apresentado pelos famalicenses nesta segunda-feira.