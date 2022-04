Rui Pedro Silva sobre a arbitragem frente ao Boavista: "Não consegui perceber a decisão final"

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, fez a antevisão ao jogo de domingo (15h30) em casa do Portimonense, a contar para a jornada 29 da Liga Bwin.

Famalicão nunca venceu o Portimonense desde que subiu: "Considero que não há jogos iguais, não se repetem jogos e vai ser totalmente diferente dos jogos anteriores. O Portimonense vem de quatro derrotas seguidas, mas também temos de estar preparados para um Portimonense que já ganhou na Luz. É uma equipa competente, porém que vem de uma má senda de resultados. Espero que o Famalicão esteja com uma energia positiva e confiante para ganharmos."

Ambas as equipas em ciclo negativo: "A reação vai ser a demonstração clara da equipa que for mais competente. Fizemos uma boa semana de treinos."

Famalicão não ganha há quatro jogos: "Fizemos jogos muito competentes, em casa com o Santa Clara, em Vizela, no último jogo não tivemos uma primeira parte muito forte como costumamos ter, mas fizemos uma boa segunda parte e temos de perceber o que está a acontecer no grupo, corrigir erros individuais e coletivos, limpar este tipo de erros e não voltar a repeti-los."

Ivo Rodrigues saiu com queixas: "Ainda tem mais um dia para fazer essa avaliação. Não posso dizer com clareza que se encontra fora de jogo."

Ansiedade nas duas equipas: "Pode existir ansiedade, mais nervosismo, as equipas tornam-se mais pragmáticas, mas ambas já demonstraram jogos de grande qualidade. Dependemos só de nós e temos essa confiança para atingirmos esse objetivo."

Arbitragens: "Espero que sejam coerentes para as duas equipas ao longo dos 90 minutos. Nunca falei, não faço uma avaliação ou uma análise, dou a minha opinião, no último jogo [derrota por 1-2 frente ao Boavista] reclamei duas grandes penalidades. Não consegui perceber a decisão final, mas não me cabe a mim explicar a decisão final."

Alex Nascimento lesionado: "Começou esta semana a integrar os treinos com a equipa, falta um dia para tomar essa decisão e não posso afirmar que estará disponível."