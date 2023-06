Defesa neerlandês é o primeiro reforço do Famalicão

Justin de Haas, que está há duas épocas no NK Lokomotiva (Croácia), deverá ser a primeira cara nova do plantel de João Pedro Sousa para a próxima temporada

Justin de Haas deverá ser o primeiro reforço do Famalicão para a próxima temporada. A notícia, avançada na Imprensa croata, foi confirmada por O JOGO e o defesa-central, 23 anos, prepara-se para deixar o NK Lokomotiva (Croácia), emblema que representou nas últimas duas épocas, para rumar a Portugal e aos minhotos.

Canhoto de 1,94 metros, colmatará a saída de Diogo Queirós, que terminou contrato, e juntar-se-à a Otávio (defesa adquirido em definitivo ao Flamengo, após meio ano emprestado), no lote de centrais esquerdinos do plantel orientado por João Pedro Sousa. Assim, o setor ficará, também, com Riccieli, embora o brasileiro e capitão de equipa tenha mercado, e o internacional albanês Mihaj, ambos destros. Há, ainda, Penetra, central de raiz, mas que virou lateral-direito e por lá continuará.

Jogador fez formação no AZ Alkmaar, passou pela equipa do PSV, antes de ser emprestado ao Dínamo Zagreb, em 2020/21. Tem 1,94 metros, é canhoto e colmatará a saída de Diogo Queirós.

Voltando a Justin de Haas, o neerlandês fez formação no AZ Alkmaar e, em 2018/19, estreou-se em convocatórias da equipa principal, sem sair do banco, num De Graafschap-AZ (1-1), da 29.ª jornada da Eredivisie. Na temporada seguinte, transferiu-se para o PSV, tendo feito um total de 27 jogos pela equipa B, em época e meia. Em 2020/21, esteve no banco num encontro do conjunto de Eindhoven diante do Granada (derrota por 2-1), a contar para a Liga Europa. Nesse mercado de inverno, mudou-se para o Dínamo de Zagreb (Croácia), também para representar a equipa B, num total de 15 jogos.

Assinou depois pelo NK Lokomotiva e no ano de estreia realizou 19 encontros. Em 2022/23, foi utilizado em 23 partidas, 20 delas como titular, distribuídas por liga croata (21 jogos) e Taça da Croácia (dois). Perfila-se como mais uma aposta da SAD num jogador jovem e com margem de progressão, tendo em vista a valorização futura, como já aconteceu em casos conhecidos como os de Pedro Gonçalves e Ugarte (Sporting), Toni Martínez (FC Porto) ou Pickel (Cremonese), que renderam encaixes históricos para a administração presidida por Miguel Ribeiro, devendo Iván Jaime ser a próxima grande venda.

