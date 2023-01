Defesa e ataque com caras novas: dois reforços a caminho do Famalicão

O central Otávio (Flamengo) e o extremo Leandro Sanca (Spezia, Itália) devem chegar ao Minho por empréstimo.

Tal como O JOGO adiantou em dezembro, a mudança do central brasileiro Otávio para o Famalicão está bem encaminhada. Segundo notícias no Brasil, o defesa, de 20 anos, que jogava na equipa sub-20 do Flamengo, deve chegar este domingo a Portugal para um empréstimo de um ano, com opção de compra de 500 mil euros por 70 por cento do passe.

Esta será a primeira experiência de Otávio fora do Brasil, onde também representou Internacional e Sampaio Corrêa. Além do central, os famalicenses também estão prestes a garantir Leandro Sanca. O extremo, de 23 anos, pode chegar por cedência do Spezia, de Itália, onde está desde o início da temporada, tendo feito uma assistência em quatro jogos.