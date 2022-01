David Tavares falhou últimas convocatórias e saída é cenário provável

David Tavares desapareceu das opções no Famalicão

Médio deixou de ser convocado, apesar de não estar lesionado, e a SAD pondera uma venda.

David Tavares pode estar de saída do Famalicão. O médio, 22 anos, contratado no início da temporada ao Benfica, tendo assinado um contrato válido até 2026, não é convocado desde a 17.ª Jornada, quando os minhotos empataram (2-2) em Braga.

Apesar da falta de opções da equipa, que, inclusivamente, só apresentou quatro suplentes na derrota (3-1) no Dragão, o jogador, que não consta do boletim clínico, não foi opção para Rui Pedro Silva. Afastado das escolhas do treinador, a saída é um cenário provável caso apareça alguma proposta convincente que leve a SAD a libertá-lo.