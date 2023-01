David Tavares e o regresso aos relvados após um longo período: "Senti-me bem..."

Médio do Famalicão voltou a jogar depois de um longo período parado devido a lesão. Entrou no decorrer da vitória, por 2-1, com o Vizela e esta segunda-feira perspetivou o jogo de amanhã, fora, com o Leixões, para a Taça de Portugal.

Regresso à competição após longa paragem por lesão: "Foi uma sensação muito boa. É verdade que estive fora durante muito tempo, mas senti-me bem, o grupo acolheu-me bem e foi mais fácil. Já tinha tido uma lesão grave e isso deu-me alguma bagagem para esta segunda lesão. Aproveitei para conhecer-me um pouco mais."

Leixões: "Encaramos sempre com a mesma forma de ganhar o jogo."

Adaptação às ideias de João Pedro Sousa: "Sempre me deixou à vontade. Na minha cabeça, só penso em trabalhar e aprender o máximo com ele. É de forma natural que tento assimilar as ideias do mister."

Taça de Portugal: "Temos de pensar jogo a jogo. O Leixões é uma equipa física e será um jogo agressivo."