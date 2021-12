Custou 9 M€ ao Atlético Madrid, mas Ivo Vieira reconhece: "Outros têm rendido mais"

Treinador do Famalicão abordou, na conferência de antevisão do jogo de sexta-feira com o Estoril, a demora de Marcos Paulo em afirmar-se em Portugal

Marcos Paulo chegou ao Famalicão esta temporada, por empréstimo do Atlético de Madrid, e tem demorado a afirmar-se, embora tenha custado nove milhões de euros aos colchoneros.

Ivo Vieira, treinador dos minhotos, abordou o tema. "Os jogadores que valem um cêntimo ou dez milhões valem o mesmo. O que me faz tomar as minhas decisões é o desempenho em treino e jogo. Os que têm estado em campo têm rendido mais. Tem a ver com rendimento, não escondo, se ele desse mais que os outros, naturalmente jogaria", vincou.