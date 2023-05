João Pedro Sousa sobre Conceição: "Cumprimentar? É um não assunto"

Na antevisão da receção, este sábado, ao FC Porto, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, colocou "um ponto final nas polémicas" que marcaram o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no dia 4 deste mês, no Dragão.

Que adversário espera encontrar, prevê que seja diferente em relação ao jogo da Taça? O ruído que se criou à volta poderá mexer com a equipa?

"As polémicas rigorosamente nada, nem faria sentido, já chegou o que aconteceu, ponto final. Sobre o jogo, como grupo de trabalho, o primeiro erro que poderíamos cometar seria olhar para trás. Porque são jogos e competições diferentes. O contexto é diferente. No último jogo, no Dragão, tínhamos de jogar para ganhar porque só um resultado nos interessava depois da derrota em casa na primeira mão e, portanto, a nossa postura tinha de ser mais ofensiva e a tentar condicionar o FC Porto. Foi dessa forma que entrámos, porque só nos interessava um resultado. Neste jogo os papéis estão um bocadinho invertidos. O FC Porto não quer deixar que o campeonato termine nestes próximos dias e arrastá-lo até ser campeão, e por isso só um resultado lhes interessa. Mas para nós não é um jogo especial, será igual a todos os outros. Preparámos o jogo de forma igual a todos os outros da Liga e estaremos muito bem preparados para um desafio contra uma equipa que provoca uma exigência grande nos adversários. Tirámos coisas positivas do jogo da primeira mão, mas na prática nunca vamos cair na tentação de ir buscar qualquer coisa atrás, porque pode ser um erro."

Ainda as polémicas

"Não faz sentido, o importante é o jogo e o espetáculo, seja que jogo for. É importante dar às pessoas o que elas querem quando pagam bilhete para vir ver o jogo. É nossa responsabilidade que isso aconteça e não tenho dúvidas que é isso que vai acontecer independentemente do resultado."

Sendo apologista da ideia de que o espetáculo é mais importante, depreende-se que está a pensar cumprimentar Sérgio Conceição antes do início do jogo?

"Não faz sentido falarmos disso. Cumprimentar ou não é um não assunto. O futebol é tão rico, é tão bonito, que o importante é falarmos do jogo e dos jogadores. É muito mais importante do que falar se o treinador A vai cumprimentar o treinador B."

Lesões e castigos

"O contexto também é diferente para nós. Temos castigos, lesões, será um onze diferente, em termos estratégicos poderá haver alguma alteração. Temos algumas baixas, problemas de covid, podemos ser obrigados a fazer várias alterações. O Cádiz está lesionado, vai jogar o Pablo na posição dele. São jogadores com características diferentes, permite-nos possibilidade de criar problemas ao adversário. A nossa forma de atacar terá de ser diferente. Perdemos, se calar, um pouco de capacidade de choque, de profundidade, mas em termos de agressividade ganhámos alguma coisa. O Francisco Moura está castigado, vai jogar o Rúben Lima. Também são jogadores com características diferentes. O Rúben Lima tem, se calhar, mais precisão, no passe e no cruzamento. Tem essa capacidade de encontrar espaços junto à finalização. Se calar menos rápido do que o Moura."

Sanca também está castigado e casos de covid-19

"Temos três jogadores que não sabemos se poderão ir a jogo. Estou convencido que vão recuperar. A equipa vai dar boas respostas. Está muito bem, fisicamente e em termos emocionais. No último jogo estivemos com menos um jogador e isso não se notou."