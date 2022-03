Conselho de Disciplina abre um inquérito ao caso Gustavo Assunção

Médio-defensivo do Famalicão queixou-se de insultos racistas na parte final do jogo com o Tondela

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo de inquérito ao jogo entre Famalicão e Tondela, decisão que surge na sequência dos alegados insultos racistas proferidos por Rafael Barbosa a Gustavo Assunção. O caso aconteceu já nos descontos da partida que os minhotos venceram por 2-1, tendo Assunção dito ao árbitro que o extremo dos beirões lhe tinha chamado "macaco".

No final do encontro, Pako Ayestarán referiu que Barbosa desmentiu as acusações do médio luso-brasileiro, enquanto Rui Pedro Silva, treinador do "Fama", colocou-se ao lado da versão do jogador. Mais tarde, o Tondela reiterou apoio ao atacante, que nas redes sociais reconheceu a existência de insultos de parte a parte, porém garantiu que nenhum teve teor "racista". O Famalicão, também em comunicado, manifestou solidariedade para com Gustavo Assunção.