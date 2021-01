"Como adepto é uma delícia ver o Quaresma jogar, como treinador..."

João Pedro Sousa falou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Vitória de Guimarães

Mais confiança depois da vitória dos Açores: "Continuo confiante e sossegado. Mas principalmente confiante, nos jogadores, na equipa, muito confiante no clube e confiante na qualidade do nosso trabalho do dia-a-dia. E confiante que vamos atingir os objetivos a que nos propusemos no início da época".

V. Guimarães desgastado?: "Desgaste não creio. As equipas profissionais estão preparadas para jogar num curto espaço de tempo. De três em três, de quatro em quatro dias. Penso que o Vitória vai ser forte como tem sido até esta jornada".

Se o Quaresma que encanta: "Como adepto é uma delícia ver o Quaresma a jogar. Como treinador adversário do Quaresma, é um problema. Mas o problema não é só o Quaresma. É um coletivo muito forte. É uma equipa forte, está a fazer um excelente campeonato. Alia as exibições aos resultados. Vamos ter uma tarefa difícil, no entanto não fugimos às nossas responsabilidades e à vontade de querer ganhar o jogo".

Gustavo Assunção: "Não sabemos se vai estar disponível. Ainda é cedo. Esperemos que sim".

Equipa mais forte com os reforços: "É minha responsabilidade, entrando jogadores ou não, havendo reforços ou não, melhorarmos todos os dias, todas as semanas e todos os jogos. Temos essa consciência que devemos fazer mais e melhor. Os que chegaram vêm ajudar nesse processo e nessa evolução".

Trabalhar depois de uma vitória: "Temos que ser honestos e dizer que trabalhar sobre vitórias é muito mais agradável do que trabalhar sobre resultados negativos. Foi isso que aconteceu, felizmente. A semana foi boa, foi mais motivadora, mais alegre do que tem sido. Mas a atitude e entrega foi rigorosamente a mesma. Satisfaz-nos perceber que tivemos êxito fruto do trabalho que fizemos na semana anterior".

Serenidade importante para o regresso às vitórias: "Não só a equipa técnica, os jogadores, como todo o clube com certeza não estávamos satisfeitos com os resultados. Mas o clube demonstrou sempre uma serenidade muito grande. Até porque tentamos perceber sempre os motivos pelos quais as coisas não estavam a correr como queríamos. As coisas estavam identificadas. E o nosso trabalho diário é tentar corrigir as coisas que temos que corrigir para melhorar e evoluir".

Diogo Figueiras: "Mais um jogador para ajudar. Com qualidade e experiencia. É um jogador que vai fortalecer o nosso plantel".

Ainda pode chegar mais alguém: "Estamos sempre no mercado. Não necessariamente à procura de alguma aquisição mas temos que estar atentos. É nossa obrigação. Se surgir algum negócio, muito bem, se não surgir ficamos com os que temos."