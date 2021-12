"Comecei a gatinhar com o professor Jesualdo e tive a felicidade de trabalhar com Nuno"

Rui Pedro Silva foi esta segunda-feira apresentado como treinador do Famalicão. Deixou algumas pistas sobre a forma como trabalha e recordou os tempos de adjunto de nomes importantes do futebol português.

Portimonense: "Não vou dar o trabalho ao Paulo Sérgio sobre o que pode mudar. Estou aqui para construir uma equipa, com princípios, regras, um plano definido e espero conseguir isso. Tem sido um adversário complicado para o Famalicão, tem tido sucesso, mas estamos preparados."

Que reação espera: "É um jogo especial, é da Taça, do tudo ou nada, espero obviamente que os jogadores percebam que não há momento para recuperar. É para terminar o jogo e dizer que fizemos tudo o que era possível."

Sistema de jogo: "No último jogo utilizaram uma linha de cinco, também utilizaram uma linha de quatro. Vou utilizar um deles."

Adjunto de Jesualdo Ferreira e Nuno Espírito Santo: "Comecei a gatinhar com o professor Jesualdo, trabalhei com ele durante oito anos e foi o momento em que mais aprendi no futebol. Depois tive a felicidade de trabalhar com o Nuno e recolhi o melhor de cada um deles. Falo com eles constantemente, não é por ter aceite este projeto que falei particularmente. Gosto imenso de falar com o professor Jesualdo."

ADN como treinador: "Sou uma pessoa que à primeira imagem confio a 100 por cento nos meus jogadores e já lhes transmiti isso. Sou uma pessoa muito amiga, gosto de estar próximo deles, gosto de ter um grupo junto. Quando entro no campo, sou muito exigente e o que peço e exijo é que em todos os momentos do jogo tenha uma equipa pronta para competir."

Construção de uma equipa: "Falar em construir uma equipa não é falar em atitude. Estamos a falar em criar relações, cumplicidades e isso cria-se com o tempo. Para isso utiliza-se a pré-época, mas é isto que pretendo. Quero uma equipa em que todos os elementos saibam o que vai acontecer em determinado momento."

Jogo há pouco tempo com o Portimonense: "Foi um dos cinco jogos em que nos baseámos para fazer a análise do Portimonense."

É um risco começar a carreira a meio da época: "Tenho dado alguns passos calculados na minha carreira, mas todos eles são arriscados. Gosto de arriscar, mas com a certeza do que estou a fazer. Obviamente que este passo é com a certeza do que estou a fazer."

Objetivo no campeonato: "Temos conversas pessoais sobre isso, mas neste momento o meu único objetivo é atingir os quartos de final da Taça de Portugal."