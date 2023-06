Colombatto quer dar o salto e recebeu abordagens de Portugal, Itália e Espanha

Minhotos não devem exercer opção, a menos que encontrem comprador para ter lucro já.

Santi Colombatto não deverá continuar no Famalicão. O médio ítalo-argentino esteve emprestado pelo Club Léon (México), mas havia no acordo de cedência acertado entre os dois clubes uma opção de compra de dois milhões de euros, por 80 por cento do passe, direito que expira no dia 30 deste mês. Colombatto pretende rumar a um projeto de dimensão superior e já recebeu abordagens de emblemas portugueses, bem como da Serie A italiana e da La Liga espanhola. Assim sendo, a SAD minhota só avançaria para uma transferência em definitivo com a garantia de poder vender o jogador, de 26 anos, por uma verba superior aos tais dois milhões de euros.

Praticamente certo é dizer que João Pedro Sousa perde um dos jogadores indiscutíveis do meio-campo de 2022/23. Colombatto marcou cinco golos e fez ainda sete assistências em 43 jogos, números que lhe conferiram uma visibilidade maior para agora estar na lista de outros emblemas europeus.