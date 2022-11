Colombatto perspetiva a Taça da Liga e deixa um aviso

Médio visitou, esta quarta-feira, o Centro Escolar de Antas, juntamente com Zlobin, e perspetivou o jogo para a Taça da Liga, com o Académico de Viseu

Santi Colombatto vê um Académico de Viseu numa trajetória "ascendente" e, por isso, alertou para os perigos que espera encontrar, na estreia do Famalicão na Taça da Liga (sábado, 15h00).

"Vamos iniciar a participação numa nova competição e queremos fazê-lo da melhor forma. Sabemos que o Académico de Viseu está numa trajetória ascendente no campeonato e perspetivamos uma partida complicada, na qual teremos de ser uma equipa trabalhadora e com muita capacidade de superar os obstáculos que nos serão colocados", afirmou, à margem de uma visita que fez, juntamente com o guarda-redes Zlobin, ao Centro Escolar de Antas.

A dupla foi recebida por dezenas de crianças, distribuiu vários brindes e dizem rever-se nos sorrisos estampados na cara dos mais pequenos. "Ver a alegria destas crianças é algo que nos dá ainda maior motivação para trabalhar arduamente em prol do Futebol Clube de Famalicão. Já tivemos a idade deles e sabemos que estar perante pessoas que, por vezes, parecem 'inalcançáveis' representa uma enorme satisfação", explicou Zlobin.

"Entrar nesta sala e constatar que estes miúdos já sentem o clube de uma forma tão apaixonada faz-nos reforçar a nossa motivação", completou Colombatto.