Colombatto é cobiçado em Espanha e despede-se do Famalicão

Médio argentino publicou mensagem de despedida nas redes sociais

O Famalicão não exerceu a opção de compra de Santiago Colombatto e o médio argentino vai deixar o emblema minhoto.

No dia em que concluiu a ligação ao clube, onde estava emprestado pelos mexicanos do Club León, o médio de 26 anos deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida e agradecimento.

Colombatto quer dar o salto e recebeu abordagens de Portugal, Itália e Espanha. Tem sido apontado ao Oviedo.

A mensagem de Santi Colombatto:

"Famalicão, é altura de dizer adeus, mas antes queria agradecer a todas as pessoas que fazem parte deste grande clube, desde os jogadores, cinesiologistas, presidente, diretores, adeptos e colegas de equipa. Não me quero esquecer de ninguém, só quero dizer obrigado. Dei 100% por este símbolo e dei o melhor de mim em todas as oportunidades que tive. Tenham um ótimo ano e que o clube continue a crescer e a melhorar graças ao apoio de todos os que gostam do Famalicão. Fui feliz com a minha família na vossa cidade e não vos esqueceremos.

Um grande abraço!

Sucesso!

Atentamente, Santiago Colombatto"