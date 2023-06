Colombatto com processo disciplinar por alegado insulto racista a Pepe

Episódio ocorreu na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou esta sexta-feira ter aberto um processo disciplinar a Santiago Colombatto, médio do Famalicão, na sequência do episódio com Pepe na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Dragão. O central do FC Porto, recorde-se, acusou o argentino de ter proferido um insulto racista.

"O processo foi enviado, dia 5 de junho de 2023, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", pode ler-se no comunicado no CD.

Antes, tinha sido aberto um processo de averiguações.

Colombatto, recorde-se, negou ter insultado o internacional português no encontro que garantiu a passagem dos dragões à final da Taça de Portugal, que acabou por vencer frente ao Braga por 2-0.