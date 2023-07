Cofre do Famalicão sempre a encher desde a subida à I Liga

Venda de Penetra ao AZ Alkmaar aumentou para cerca de 39,7 milhões de euros a faturação nas últimas cinco épocas. SAD tem reinvestido em reforços e nas infraestruturas

A venda de Alexandre Penetra ao AZ Alkmaar, dos Países Baixos, aumentou para quase 40 milhões de euros, (perto de 39,7 M€) a faturação da SAD do Famalicão desde que regressou à I Liga, em 2019/20. Na tabela, logo atrás dos três grandes, do Braga e do V. Guimarães, que neste período embolsou cerca de 69 milhões de euros, seguem os famalicenses. No entanto, importa referir que a sociedade também não tem tido problemas em investir e, neste hiato, gastou cerca de 13,7 M€ em jogadores a título definitivo, fora as taxas, que não são conhecidas, em emprestados. Há, ainda, a despesa com infraestruturas, designadamente nos melhoramentos no Estádio Municipal e nas obras de cerca de 3 M€ na academia do clube, onde a equipa principal treina neste defeso.

Voltando às vendas, Pedro Gonçalves, depois de o Sporting ter adquirido mais 40 por cento do médio, já vai em 13,50 M€; Toni Martínez custou 3,20 M€ ao FC Porto; Ugarte foi vendido ao Sporting por um total a rondar 12,50 M€; Anderson rendeu 2 M€ ao sair para o Beijing, da China; Pickel foi para a Cremonese e rendeu 3,5 M€; mais recentemente, Penetra foi transferido por cerca de 4,5 M€ e ajudou a fazer este "bolo". De resto, desde 2019/20, mais nenhum clube consegue ultrapassar a fasquia dos 30 milhões. Além disso, o valor promete subir com Iván Jaime.

Salto: Penetra fez formação no Benfica e saiu para os sub-23 do "Fama" em 2020/21

Relativamente à preparação do plantel, o Famalicão realiza na manhã de sábado um jogo em casa do Felgueiras. A 4 de agosto há novo particular, contra o Chaves.