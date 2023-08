Chega do Real Madrid o terceiro reforço do dia para o Famalicão

Óscar Aranda, extremo que jogava no Real Madrid Castilla, é reforço do Famalicão para as próximas três épocas.

Primeiro foi Tom Lacoux, depois Nathan e, agora, o Famalicão confirmou a contratação do extremo Óscar Aranda. O espanhol, de 21 anos, assinou por três temporadas, ficando o Real Madrid, onde jogava, com direito de preferência numa futura venda.

Aranda passou pela formação de Granada e Málaga, tendo sido contratado pelos merengues em 2018. Representou os espanhóis na Youth League e vinha evoluindo no Real Madrid Castilla. É internacional jovem espanhol, tendo estado no Europeu e Mundial sub-17. "Estou muito feliz por estar aqui. A trajetória recente do Futebol Clube de Famalicão no futebol português é bastante interessante. Terminou o último campeonato nos oito primeiros lugares e atingiu as meias-finais da Taça de Portugal. Do que pude observar constatei ser uma equipa que apresenta, habitualmente, um futebol bastante positivo, algo que se torna prazeroso para os jogadores", afirmou. "Quero adaptar-me rapidamente e tentar cumprir todos os objetivos individuais e coletivos", prosseguiu, enaltecendo a política desportiva da SAD. "Ver que muitos jovens se afirmaram no clube e conseguiram notabilizar-se no futebol português e europeu foi mais um dos motivos que me fez aceitar o convite", justificou.

Apresenta-se como "um jogador com um futebol alegre, que gosta de se associar com os companheiros e de desafiar o adversário direto para duelos de individuais" e vincou já conhecer a "forma apaixonada como os adeptos sentem o clube".