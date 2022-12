Central do Flamengo e avançado do Palmeiras apontados ao Famalicão

Imprensa brasileira escreve que a SAD minhota está atenta ao central do Flamengo e ao avançado do Palmeiras

O central Otávio e o avançado Rafael Navarro são alvos do Famalicão, avançou a Imprensa brasileira, embora a questão do atacante seja de difícil concretização.

O primeiro, defesa de 20 anos do Flamengo, poderá rumar a Portugal num negócio que contempla um empréstimo com uma opção de compra a rondar os 500 mil euros. O canarinho esteve cedido ao Sampaio Corrêa durante parte da temporada e depois rodou nos sub-20 do Mengão. Os minhotos entraram na jogada já há alguns dias e têm a concorrência dos norte-americanos Inter Miami.

Se o eixo da defesa está composto por Mihaj, Riccieli, Diogo Queirós e Penetra (que tem jogado a lateral-direito), mais problemático é a falta de opções para o ataque. Atento às necessidades já evocadas pelo treinador João Pedro Sousa, que ficou sem os extremos Théo Fonseca e Puma Rodríguez, ambos operados a lesões ligamentares, o nome de Rafael Navarro, ala que também pode jogar no eixo do ataque, surgiu, ontem, embora com um grande entrave.

Isto porque o jogador do Palmeiras, 22 anos, que fez 47 jogos em 2022, 23 deles no Brasileirão, num total de 704 minutos, e que apontou sete golos na Libertadores, terá abordagens de outros mercados como o suíço e o norte-americano, estando, escreve-se no Brasil, reticente em mudar-se para o "Fama". Certo é que janeiro vai trazer algumas caras novas para uma equipa fustigada por lesões nos últimos meses e que está em posição perigosa na classificação, com 11 pontos, somente mais dois que o Gil Vicente, antepenúltimo, que ocupa lugar de play-off de descida/subida.

Leia também Cristiano Ronaldo "Cristiano Ronaldo merecia um final de carreira diferente, lamento" Bernardeschi foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus e ficou com boa impressão do português. "Pelo homem que é", merecia um final de carreira "diferente", aponta o extremo italiano.