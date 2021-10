CD da FPF confirma castigo ao famalicense Ivo Rodrigues

Famalicão havia recorrido da sanção aplicada ao futebolista por incidentes ocorridos após o jogo com o V. Guimarães, na oitava jornada da Liga Bwin

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manteve o castigo aplicado a Ivo Rodrigues, jogador do Famalicão, ao considerar improcedente o recurso apresentado pelo clube sobre a decisão deliberada a 6 de outubro.

"[A decisão do CD é] Julgar improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, confirmar a decisão disciplinar recorrida [pelo Famalicão]", pode ler-se num comunicado publicado, esta terça-feira, pelo secção profissional do CD.

A 6 de outubro, fora anunciada a suspensão de Ivo Rodrigues durante dois jogos - e uma multa de 1122 euros - por "injúrias e ofensas à reputação" da equipa de arbitragem que dirigiu o Famalicão-V. Guimarães, relativo à oitava ronda da Liga Bwin.

O dianteiro famalicense, ao insultar o quarto árbitro e o juiz principal Thomas Léonard no túnel de acesso aos balneários após o jogo, por discordar do tempo de compensação atribuído na segunda parte, foi admoestado com um cartão vermelho.

"No final do jogo, dirigiu-se ao quarto árbitro e disse: 'És uma vergonha! Como é possível só darem quatro minutos? Isto é uma vergonha'. Depois empurrou o quarto árbitro com a mão. No túnel de acesso aos balneários e após ter recebido cartão vermelho, dirigiu-se ao árbitro e disse: 'Only four minutes? Shame on you! Fuck off!'", pode ler-se no mapa de castigos divulgado pelo CD.