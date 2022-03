Câmara estuda melhor solução para o estádio do Famalicão

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, levantou a ponta do véu sobre o novo projeto

O presidente da edilidade, Mário Passos, adianta a O JOGO que tem trabalhado "em articulação" com o clube para "resolver a falta de condições" do Estádio Municipal.

Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão, está sensível à pretensão manifestada por Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos famalicenses, de o clube ter um novo estádio. "É intenção da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão avançar com o processo para a solução do problema de falta de condições do Estádio Municipal de Famalicão", disse o autarca a O JOGO, adiantando que "tem sido desenvolvido trabalho nesse sentido, em articulação com o Futebol Clube de Famalicão".

No último fim de semana, Miguel Ribeiro afirmou que "a breve prazo o novo estádio municipal de Famalicão será uma realidade", acrescentando a convicção de que "neste mandato o projeto será concluído." Confrontado com estas declarações do líder do emblema famalicense, o autarca não revelou se será construído um estádio novo ou remodelado o atual, referindo que "oportunamente dará a conhecer a solução que o município preconiza para aquele espaço."

A presença do Famalicão na I Liga, pela terceira época consecutiva, é, na opinião do presidente da Câmara, "uma situação benéfica para a cidade, em termos de afirmação territorial e de valorização nacional e internacional da marca Famalicão, e também pela dinâmica que acrescenta à cidade em termos de visitantes, com os ganhos que isso implica." "Infelizmente, a situação pandémica diminuiu o retorno expectável mais imediato, mas o regresso crescente à normalidade fará com que cada vez mais adeptos procurem para, à boleia do futebol, conhecerem as nossas dinâmicas, gastronomia e património", defendeu Mário Passos.