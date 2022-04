Cádiz caiu na grande área e Famalicão pediu grande penalidade: veja o lance

Imagem do lance em que Cádiz caiu na grande área do Boavista

Aos 81 minutos, Jhonder Cádiz caiu na grande área do Boavista, alegando um toque de Abascal. Após análise do VAR e de ver as imagens do lance, Rui Costa não considerou haver motivo para assinalar grande penalidade

Veja o lance em questão: