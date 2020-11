Bruno Jordão recebe prémio pelo melhor golo na I Liga em setembro e outubro

Bruno Jordão com o prémio de melhor golo dos meses de setembro e outubro na I Liga

Tento marcado ao Farense, o primeiro do médio na atual edição do campeonato, foi eleito pelos adeptos numa votação promovida pela Liga de Clubes

O médio do Famalicão, Bruno Jordão, recebeu, esta segunda-feira, o prémio referente ao melhor golo marcado nas primeiras seis jornadas da I Liga, disputadas entre setembro e outubro, anunciou a Liga de Clubes.

O centrocampista português da equipa famalicense reuniu mais votos de adeptos do que os concorrentes Angel Gomes (Boavista), Nanu (foi nomeado um golo pelo Marítimo), Filipe Ferreira (Tondela), Marcus Edwards (V. Guimarães), Fransérgio (Braga), Carlos Mané (Rio Ave) e Otávio (FC Porto).

Bruno Jordão, de 22 anos, convenceu os fãs quando, ao minuto 80 do jogo Famalicão-Farense (3-3), arrancou desde o meio-campo com a bola controlada, driblou dois adversários nos últimos 30 metros e rematou colocado, já no interior da área, para o fundo da baliza de Defendi.

Em declarações à comunicação da Liga de Clubes, após a entrega do prémio, o famalicense Bruno Jordão recordou o que pensou assim que começou a protagonizar o lance de inspiração, que culminou no seu primeiro golo no campeonato.

"Tínhamos feito uma boa recuperação, estávamos nos minutos finais e o meu pensamento naquele momento foi "vou levar a equipa para a frente". (...) Foi um momento em que a gente se engana, como se costuma dizer, tentei, vi que não tinha nenhum colega perto, arrisquei, fui para cima e consegui marcar", afirmou o médio.