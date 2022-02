Brilha com a camisola do Famalicão e é alvo de cobiça em Espanha

Adrián Marin está cedido pelo Granada, mas o Famalicão deve exercer o direito de opção.

Emprestado ao Famalicão pelo Granada, Adrián Marín, de 25 anos, está a ser seguido de perto pelo Maiorca, equipa da I Liga espanhola. O lateral-esquerdo está a realizar uma boa época no Minho, totalizando 22 jogos e dois golos, e o Famalicão deve exercer o direito de opção, ficando depois com capacidade negocial com vista a uma transferência do jogador para o clube maiorquino.

Segundo O JOGO apurou, Adrián Marín tem agradado aos responsáveis do Maiorca, que procuram uma alternativa a Brian Oliván, jogador que já passou pelo Braga B, em 2013/14 e que, no final da época, deve rumar ao Espanhol a custo zero. Jaume Costa tem sido a outra solução para o lado esquerdo da defesa, mas já tem 33 anos.