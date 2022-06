Brest e Leeds de olho em médio do Famalicão

Pickel estará entre os alvos do Brest e do Leeds United.

O nome de Pickel surgiu, ontem, no mercado de transferências associado ao Brest (I Liga francesa) e Leeds (Premier League). Franceses e ingleses estarão de olho no médio-defensivo e já terão feito abordagens a sondar a situação contratual. Pickel fez uma época muito interessante ao serviço do Famalicão, destacando-se como elemento fulcral na articulação do jogo no centro do terreno, não se limitando às funções defensivas.

Pickel foi um dos reforços do Famalicão na época finda, ao assinar no verão um contrato válido até 2025. Caso um dos clubes avance com uma proposta concreta, a SAD de Miguel Ribeiro poderá garantir encaixe valioso.

O médio suíço, agora com 25 anos, chegou a Famalicão proveniente dos franceses do Grenoble, onde esteve durante duas épocas. Charles Pickel tem passagens pelas seleções jovens da Suíça, tendo jogado pelos sub-15, sub-18, sub-19 e sub-20. Por cá, atuou em 33 jogo como titular, incluindo as Taças, e foi suplente apenas num.

