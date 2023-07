Batubinsika não conta para o Famalicão e tem mercado em França

Central, que tem contrato por mais duas épocas, não conta para 2023/24 e pode voltar a casa.

Bordéus e Saint-Étienne estão interessados na contratação do central Dylan Batubinsika, internacional congolês, nascido em França, que esteve emprestado pelo Famalicão ao Maccabi Haifa na temporada passada, tendo optado por não continuar em Israel. O defesa também não entra nas opções de João Pedro Sousa.

Dylan, que tinha sido contratado, no verão de 2021, ao Antuérpia, da Bélgica, estreou-se na Liga dos Campeões ao serviço do Maccabi, tendo marcado dois golos em 33 jogos. Formado no Paris Saint-Germain, Batubinsika terá o desejo de regressar a casa e, neste sentido, a dupla histórica do futebol gaulês, ambos na Ligue 2, surgem como hipóteses para o central.

Segundo o portal "Footmercato", o Granada, de Espanha, e o Panathinaikos, da Grécia, são igualmente hipóteses.

Noutro contexto, começou ontem o estágio em Guimarães, ainda sem Mihaj e Penetra, que entraram de férias mais tarde.