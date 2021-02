Avançado de regresso a Espanha cedido pelo Famalicão

Novo treinador do Famalicão já não contará com o Ruben Del Campo.

O avançado Ruben Del Campo, que chegou ao Famalicão em janeiro de 2020 proveniente do Atlético de Madrid, foi cedido ao Numancia. O acordo com o clube da II Divisão B de Espanha é válido até ao final da época.

Para a receção, quinta-feira, ao Moreirense, o novo treinador do Famalicão não contará com Alexandre Guedes e com Henrique Trevisan, que testaram positivo à covid-19. Gustavo Assunção também não deve ser opção depois de se ressentir de uma lesão muscular no jogo do Funchal, com o Nacional.