As boas e as más notícias de um Famalicão com muitos problemas no ataque

João Pedro Sousa fez a antevisão do jogo de domingo, em Tondela

Tondela: "Depois de uma derrota, em casa [1-0 com o Gil Vicente], que não estávamos à espera, claro que ficámos mais ansiosos e com muita vontade que o jogo chegue rápido e isso por vezes nem é a melhor forma de trabalhar. No entanto, não podemos fugir a este sentimento de que queremos que o jogo chegue rápido para voltarmos às vitórias. Analisámos o que continua a correr mal, a tentarmos melhorar o que estamos a conseguir fazer bem e precisamos muito de vencer."

Manuel Ugarte, primeiro reforço de inverno: "É um jovem de 19 anos, com imenso potencial, mas vem de um contexto completamente diferente. Vem habituado jogar num sistema com dois pivôs defensivos e num campeonato uruguaio diferente do nosso. Precisamos de lhe dar tempo, mas a curto prazo vai trazer-nos mais-valias para o plantel e para o nosso jogo. Já no ano passado sentimos necessidade de o espaço que ocupa o Gustavo ser ocupado por um jogador de características diferentes e o Ugarte pode ser esse jogador ou um médio de ligação em zonas mais subidas. Porém, temos que lhe dar tempo para se habituar, embora esperemos muito dele."

Fim do empréstimo de Dyego Sousa: "Infelizmente as coisas não correram bem, mas muito devido a uma lesão que não o conseguimos recuperar a tempo. O Dyego tem muita qualidade que nos fez muita falta, terminou o empréstimo e o Dyego regressou ao clube de origem".

Ausências de Valenzuela, Trotta e Campana: "Fizemos uma análise nos últimos jogos e todos os avançados estavam indisponíveis, tivemos que chamar o Del Campo, dos sub-23, e por azar o Del Campo também se lesiona. Todos eles estão lesionados com problemas traumáticos, à exceção do Del Campo, que é um problema muscular, e ainda não sabemos se podemos contar com eles".

Regresso de Anderson no último jogo: "Vem de uma paragem de quatro meses, de uma cirurgia e recomeçou a treinar sem limitações na última semana. Antecipámos um pouco o regresso dele, porque não tínhamos nenhum avançado, vamos gerir com muito cuidado o Anderson, mas está fora de qualquer hipótese fazer os 90 minutos. Felizmente está apto para ter algum tempo de utilização".