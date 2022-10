Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães.

O treinador do Famalicão admitiu este domingo que, independentemente de as vitórias estarem a surgir, "ainda há muito trabalho para fazer" para a equipa da I Liga alcançar os objetivos.

Frente ao Vitória de Guimarães, para a partida da 11.ª jornada do campeonato, João Pedro Sousa está confiante na conquista dos três pontos apesar de estar consciente das dificuldades.

"Vamos encontrar um adversário que vem de uma sequência muito positiva de resultados. Nos últimos jogos tem três vitórias, já não perde há seis jogos. É uma equipa que está numa fase de muita confiança. Mas cada jogo tem a sua história e esta queremos que seja de máxima exigência. Temos que dominar o jogo com a bola porque com equipas com esta qualidade e competência, se não tivermos a bola, vamos ter muita dificuldade", referiu, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico salientou as competências do treinador da formação vimaranense, mas deixou claro que o Famalicão vai apresentar-se ao melhor nível para alcançar a vitória. "Aproveito para dar os parabéns ao Moreno, um amigo de há muitos anos. Uma pessoa que sempre reconheci muita competência. E finalmente chegou onde provavelmente sonhava chegar. O que introduziu é o que os adeptos querem, que transpirem o ADN do clube. Isso é trabalho do Moreno. Uma equipa com muita intensidade e qualidade. É tudo isto que nos vai trazer imensas dificuldades. Uma equipa muito bem trabalhada, muito bem orientada, que vive um momento empolgante, mas que vai encontrar uma equipa ambiciosa que quer continuar com os bons resultados, que quer melhorar o jogo e que vai competir pelos três pontos", garantiu.

João Pedro Sousa falou do bom momento que a equipa famalicense está a atravessar, mas referiu que não é altura de relaxar. "O plantel nunca deixou de estar empenhado com o objetivo de somar pontos, e boas exibições. São coisas difíceis de se explicar. Por alguma razão as coisas não estavam a sair, porque, de facto, o empenho tem sido o mesmo. Chegamos para ajudar. O que conseguimos mudar rapidamente foram os resultados, as vitórias, mas temos noção que há muito trabalho para fazer e não podemos pensar que o processo está terminado e que as coisas agora vão andar à velocidade de cruzeiro. É exatamente o oposto. Temos de trabalhar muito e melhorar para alcançar os nossos objetivos", frisou.

Alexandre Penetra também fez antevisão ao jogo e explicou que o Famalicão tem que estar no seu melhor para conseguir vencer o Vitória de Guimarães. "Vamos encontrar uma equipa confiante que veio de uma vitória sofrida mas que lhe deu muita confiança. Temos de estar no nosso melhor para conseguir vir de lá com os três pontos", disse o jogador.

O Famalicão, 14.º classificado, com 10 pontos, desloca-se, esta segunda-feira, às 20h15, ao terreno do Vitória de Guimarães, no sexto lugar, com 17, numa partida da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por António Nobre, da associação de Leiria.