Aposta do Famalicão na formação também passa pelos gémeos Martim e Rudi

Ambos ficam agora vinculados até 2026, assim como Luís Sampaio e Francisco Pinho.

A SAD do Famalicão assinou contrato com mais três jogadores dos sub-19, que lideram, a par do Benfica, o apuramento de campeão do Nacional de Juniores. Depois de, ontem, ter oficializado a renovação com Luís Sampaio, nesta quinta-feira foram anunciados contratos profissionais para o defesa Francisco Pinho e para os gémeos Martim e Rudi Almeida, todos agora vinculados até 2026.

Francisco Pinho, defesa-central de 18 anos, tem um golo em 19 jogos, Martim Almeida é um médio, 17 anos, que leva quatro remates certeiros nos sub-19 tendo já se estreado na Liga Revelação, enquanto Rudi Almeida, avançado também de 17 anos, soma 12 golos em 26 partidas.