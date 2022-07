"André Simões está muito diferente, para melhor, daquele que deixou Portugal"

Fotografia: Site oficial do Famalicão

André Simões, reforço do Famalicão

Paulinho, ex-Moreirense, conhece bem o médio, que esta época está de volta ao campeonato português.

André Simões está de regresso ao futebol português, sete anos depois de ter trocado o Moreirense pelo AEK, da Grécia, o único clube que representou além-fronteiras, apesar dos vários anos como emigrante. O médio, de 32 anos, foi o primeiro reforço do Famalicão para a época 2022/23, cuja contratação Paulinho, ex-Moreirense, assina por baixo.

"É um excelente reforço. Está um jogador muito diferente, para melhor, daquele que deixou Portugal, pois aprimorou substancialmente as suas qualidades e adquiriu experiência. É um jogador com vários jogos na Champions e na Liga Europa", acrescentou o lateral direito, que foi companheiro de equipa do centrocampista em Moreira de Cónegos (2013/14 e 2014/15) e em Atenas (2019/20 e 2020/21).

O ex-defesa dos cónegos sublinha ainda que André Simões "é um líder dentro do campo e um jogador humilde e de bom caráter. Vai ajudar o Famalicão a fazer uma boa época", frisou. André Simões deixou o futebol português após a única época em que jogou na I Liga, precisamente quando se perspetivava a sua afirmação, e Paulinho faz o raio-x atual do médio. "É um jogador inteligente, que lê bem o jogo, muito forte em termos defensivos, pois posiciona-se muito bem e ocupa os espaços de forma assertiva. Equilibra bem a equipa e dá segurança. Mas também se envolve em iniciativas ofensivas e aparece em zonas de finalização a tentar concluir. Foi uma excelente contratação", reafirmou o defesa, que ainda não definiu o seu futuro opara a próxima época.