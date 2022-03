Amarildo rescinde e ruma ao Náutico

O avançado de 23 anos fez um jogo pela equipa principal

Amarildo, jogador que o Famalicão contratou no início da temporada, está de saída.

O avançado, de 23 anos, rescindiu e vai reforçar o Náutico.

Amarildo, que fez apenas um jogo ao serviço da equipa principal, usou as redes sociais para escrever uma mensagem de despedida.

Leia também Portugueses Espanhóis revelam negócio "escondido" de Luís Figo Para além de ser conselheiro da UEFA, Luís Figo detém um negócio de exploração de minérios em África, revela esta quarta-feira o jornal espanhol Mundo Deportivo

"Ter a oportunidade de jogar na Europa foi uma experiência única na minha vida e sou grato por tudo o que vivi nesses 6 meses aqui no Famalicão! Entrei em campo na partida contra o Porto pela Liga Portugal e senti-me muito privilegiado em dividir aquele espaço com grandes atletas. Além disso, pude balançar as redes e ajudei a equipa a 'brigar' por boas colocações na Liga Revelação! A experiência, as amizades que fiz e os momentos que passei em Portugal com certeza ficarão marcados para sempre na minha memória. Sou eternamente grato a todos que fizeram parte disso! Aos torcedores, me despeço com a cabeça erguida e sabendo que dei o meu melhor a todo o momento. Mais uma vez, muito obrigado!", escreveu.

Amarildo realizou 14 jogos pela equipa sub-23 e apontou cinco golos.