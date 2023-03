Famalicão perdeu com o Benfica

Declarações de Alexandre Penetra após o Benfica-Famalicão (2-0), partida da 23ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Um jogo difícil num campo dificil. Mas estivemos sempre em jogo de início ao fim. O Benfica concretizou nas oportunidades que teve. Nós, após o 1-0, podíamos ter empatado com a cabeçada do Moura. O Benfica mata o jogo no último minuto"

Especial jogar no Benfica: "Sim, mas é passado. O presente é o Famalicão, estou focado no Famalicão. Vamos conseguir os nossos objetivos".