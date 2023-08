Afonso Rodrigues marcou ao Braga: "Tem tudo para se afirmar no Famalicão"

O avançado fez o primeiro golo famalicense em Braga e José Vilaça, que o treinou, vê-lhe "grande potencial" para explorar.

Afonso Rodrigues foi a gazua que abriu o caminho para a surpreendente vitória do Famalicão, por 2-1, na visita ao terreno do Braga. Com um inesperado disparo, o atacante repôs a igualdade, que mais tarde seria desfeita pelo espanhol Aranda. O português, de 20 anos, substituiu Dobre, aos 54 minutos, e deixou a sua marca no jogo treze minutos depois.

Natural de Braga, Afonso Rodrigues jogou no clube mais representativo da cidade até aos juvenis, mudando-se então para o Famalicão, onde foi orientado pelo técnico José Vilaça nos juniores e sub-23 famalicenses.

"É um jogador com muito potencial, que pode fazer as três posições da frente, assim como jogar atrás do ponta-de-lança. Foi, aliás, nessas funções que na época passada foi o melhor marcador da Liga Revelação", sustentou o técnico, acrescentando. "É forte no um contra um, assim como no jogo interior e nas diagonais que empreende. É objetivo, joga sempre para a frente, dá profundidade e é muito assertivo nas decisões. Além das assistências, tem golo. Tem tudo para se afirmar no Famalicão", disse José Vilaça a O JOGO.

No jogo na Pedreira, Afonso Rodrigues defrontou o primo Paulo Oliveira, experiente central dos arsenalistas.