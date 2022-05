Adrián Marín é cobiçado, mas há uma opção que o segura no Famalicão

Lateral emprestado pelo Granada está a fazer uma boa época e, segundo o jornal Marca, estará no radar de Rayo Vallecano e Maiorca.

Autor do primeiro golo do Famalicão na vitória sobre o Estoril, na última jornada, Adrián Marín foi notícia em Espanha por ter despertado o interesse do Rayo Vallecano e Maiorca. Segundo o diário desportivo "Marca", os dois clubes procuram um lateral-esquerdo e estarão a considerar o jogador espanhol emprestado pelo Granada, mas os minhotos têm-no bem seguro.

O contrato de cedência envolve uma opção de compra, a rondar um milhão de euros, e essa operação poderá ser feita somente no final de junho, já depois do final do campeonato, o que permitirá à sociedade desportiva pesar bem se valerá a pena o investimento em função de uma importante venda, ou até mesmo na perspetiva de manter o defesa no plantel.

Nenhuma decisão será tomada, porém, enquanto o "Fama" não assegurar a permanência no principal escalão. Há outros jogadores nessa situação e a SAD não tomará decisões precipitadas, estando todos avisados nesse sentido para que não aconteçam dispersões na ponta final do campeonato. Com formação cumprida no Villarreal, Adrián Marín já sabe disso há muito tempo. Em janeiro, chegou a ser apontado pelo jornal "AS" a Benfica e Braga, na sequência das boas exibições que já somava, e o Famalicão não alterou uma vírgula no plano que havia traçado para o defesa espanhol de 25 anos. Em campo, Marín tem primado pela regularidade, alheando-se das notícias provenientes do seu país. Sem espaço no Granada, resolveu tentar a sorte no futebol português e rapidamente inspirou confiança, figurando entre os 11 jogadores do "Fama" com mais tempo de jogo. Leva três golos e duas assistências e tem feito por corresponder ao perfil que traçou quando se apresentou: "Sou um jogador físico, rápido e com muita vontade de ajudar."