Acusado de insulto racista, Colombatto reage nas redes sociais com frase de Bielsa

Médio do Famalicão reagiu nas redes sociais com uma frase dita pelo treinador argentino Marcelo Bielsa.

Santiago Colombatto, médio do Famalicão, colocou uma "história" na rede social Instagram em que cita Marcelo Bielsa, treinador argentino que está atualmente sem clube, no que parece ser uma reação à acusação de que está a ser alvo - Pepe, defesa-central do FC Porto, afirma que o jogador famalicense lhe chamou "mono" (macaco) durante o jogo de quinta-feira, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Mesmo que vos pareça impossível, não reclamem de nada, engulam o veneno. Aceitem a injustiça que tudo se equilibra no final", lê-se na mensagem de Colombatto, alundindo a uma frase dita por Bielsa num discurso em 2015, quando orientava o Marselha.