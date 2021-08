Acordo com o Atlético está selado e Famalicão prepara-se para apresentar extremo

Marcos Paulo nasceu no Brasil mas é internacional pelas camadas jovens da Seleção Nacional.

Marcos Paulo já não foge ao Famalicão. Tal como O JOGO adiantou na edição de ontem, o acordo de empréstimo de uma temporada sem opção de compra, junto do Atletico Madrid, estava praticamente selado e agora só falta a oficialização do extremo que se transferiu do Fluminense para os colchoneros, neste defeso. Com efeito, os minhotos vão anunciar o ala entre esta sexta-feira e amanhã.

O luso-brasileiro, 20 anos, é um dos 60 finalistas do prémio Golden Boy, ao lado de outros portugueses como Nuno Mendes e Tiago Tomás (Sporting), Fábio Silva (Wolverhampton) e Gonçalo Ramos. (Benfica).

Brilhou no Fluminense nos últimos dois anos sendo que em 2019 fez seis golos e cinco assistências em 35 jogos, enquanto em 2020 somou oito remates certeiros e seis passes para golo em 42 encontros. Tem três internacionalizações pela Seleção Nacional sub-18 e cinco pelos sub-19.