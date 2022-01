Acabou a aventura do central Diogo Queirós ao serviço do Valladolid

Clube espanhol anunciou o fim do empréstimo.

Não correu bem a aventura de Diogo Queirós no futebol espanhol. Segundo informou o Valladolid este domingo, o clube do segundo escalão chegou a um acordo com o Famalicão para o fim do empréstimo do internacional sub-21 português.

O jogador de 23 anos realizou apenas oito jogos pelo Valladolid, onde também está Gonzalo Plata, cedido pelo Sporting, e sem qualquer golo marcado.

Queirós fez 22 jogos pelo Famalicão na época passada, depois de terminada a ligação ao FC Porto, onde foi um dos vencedores da Youth League. Passou ainda pela Bélgica, ao serviço do Mouscron, emprestado pelos dragões.