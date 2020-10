A semana louca de Edwin Herrera, reforço do Famalicão

Lateral foi anunciado a 29 de setembro e, cinco dias depois, estava a jogar com o Rio Ave. Impressionou e deve continuar no onze, com o Farense.

Edwin Herrera viu, treinou, jogou com o Rio Ave e deverá voltar a fazê-lo no domingo, no Estádio Algarve, perante o Farense.

O lateral colombiano, de 22 anos, foi anunciado a 29 de setembro, cinco dias antes do empate (1-1) diante dos vila-condenses, participou em quatro treinos e foi de pronto lançado a titular na direita da defesa. O treinador tinha apostado em Jorge Pereira contra o Benfica e em Patrick William frente ao Belenenses SAD, mas optou por voltar a mudar, promovendo a estreia do ex-Santa Fé (Colômbia). Conclusão: Herrera surpreendeu, acabou o jogo esgotado, porém ainda com energias para efetuar um corte providencial no último suspiro, que impediu o golo do Rio Ave, e mereceu elogios do técnico.

"O Edwin chegou há quatro dias [quatro dias antes do jogo] e com uma diferença horária enorme face a Portugal. Vinha com algum treino, mas este é um contexto completamente diferente. Hesitámos um pouco em colocá-lo, mas estamos muito contentes com ele", sublinhou João Pedro Sousa no final desse encontro.

De resto, Herrera oferece a possibilidade de jogar nos dois lados da defesa, do meio-campo e do ataque. A concorrência vai apertar, pois Dani Morer (ex-Barcelona B) recuperou de lesão, todavia o colombiano deverá, por agora, ter conquistado um lugar no onze.