A saída de Millán e a novidade Dobre: "Fui eu que o escolhi..."

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, abordou o mercado de transferências na véspera do jogo, fora, com o Leixões, para a Taça de Portugal.

Alex Dobre: "Conhecemos bem, pode jogar pelos corredores, pode jogar no corredor central, tem capacidade para jogar entrelinhas e no ataque à profundidade, é forte fisicamente, tem facilidade de remate com os dois pés, na teoria estamos a falar de um excelente jogador, espero que sim, porque fui eu que o escolhi. O objetivo era juntar mais qualidade ao plantel e mais soluções no setor avançado. Claro que vai precisar de um período, espero que curto, de adaptação, mas com certeza que vai ser muito útil."

Mais caras novas: "Provavelmente vai chegar mais um jogador para a frente. Perdemos o Théo Fonseca e o Puma Rodríguez e vamos reforçar com mais um jogador. Temos de ser cirúrgicos, não queremos acrescentar por acrescentar, queremos que venha um jogador que acrescente ao plantel."

Saída de Álex Millán: "Custa-me falar deste tipo de questões, quando os jogadores trabalham, são honestos e solidários, custa-me encontrar explicações. A responsabilidade foi minha de o rendimento do Álex não ter sido o melhor. Teve a ver com o desempenho, as coisas não correram bem, não teve a ver com a questão individual, mas sim também com a questão coletiva. Quando a equipa começou a crescer, a opção já estava no Cádiz e o Álex perdeu um pouco de espaço. Decidiu sair e desejo-lhe as maiores felicidades porque é um bom profissional e excelente miúdo."