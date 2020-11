A revelação de João Pedro Sousa: "Não quero faltar ao respeito ao Marítimo, mas..."

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, comentou o triunfo sobre o Marítimo, por 2-1.

Análise do jogo: "Entrámos no jogo com a noção de que tínhamos de procurar a vitória, era importante para nós. Entrámos confiantes no jogo. Fizemos 11 minutos muito, muito bons. Aos 2 minutos já tínhamos, salvo erro, três remates à baliza, mas ironicamente sofremos o golo, na sequência de bola parada, novamente. Depois seguiram-se cinco minutos com algum nervosismo, sentimos que não merecíamos o golo [sofrido], não merecíamos estar a perder. Muito importante para nós, era fundamental, não quero faltar ao respeito ao nosso adversário, mas direcionámos toda a semana para o nosso jogo. Nem falámos de estratégia do adversário. Foi uma primeira parte muito boa, na segunda parte também estivemos bem, nos últimos 15 minutos já tivemos mais dificuldades, com o Marítimo, uma equipa forte fisicamente, a colocar alguns problemas na bola parada. Foi justíssima, nossa a vitória".

Importância de Gustavo Assunção: "Claro, o Gustavo é importante para nós, na saída, no posicionamento dos nossos médios e dos nossos laterais. Conseguimos atrair a equipa adversária, conseguimos colocar na profundidade no Rúben [Lameiras], o Gustavo fechou no meio, ficámos algo nervosos após o golo sofrido durante cinco ou 10 minutos, mas com a competência dos jogadores em campo conseguiram compor-se e partimos para a vitória".

Necessidade de estabilizar o grupo: "Eu não escondo que a vitória é importante, mas sabemos que precisamos de trabalho. Muitos jogadores chegaram há um mês, no fecho de mercado, outros chegaram anteriormente mas tiveram longas paragens por lesão, outros foram para as seleções... Temos de estabilizar o nosso grupo. É disso que temos consciência, das dificuldades que vamos continuar a passar. Vamos crescer, vamos fazer um bom campeonato e, acima de tudo, com qualidade de jogo".