"A motivação é manter o sexto lugar no campeonato e tentar aproximar do Arouca"

João Pedro Sousa promete Famalicão "atento e motivado" em Alvalade.

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, prometeu uma equipa "atenta e motivada" para o duelo deste domingo, frente ao Sporting, da jornada 30 da I Liga.

"O Sporting vai tentar condicionar as nossas ações. É um adversário que apresenta qualidade, em termos estratégicos e tem variantes interessantes. Consegue desbloquear determinados sistemas e temos de estar sempre atentos", antecipou o treinador dos minhotos.

A equipa famalicense, ainda envolvida nas meias-finais da Taça da Portugal, na eliminatória com o FC Porto, chega para este duelo com uma maior carga de jogos, e João Pedro Sousa está à espera que o Sporting tente explorar esse aspeto.

"Percebemos que o adversário pode entrar forte para desgastar-nos, porque sabe que temos muitos minutos. Mas temos trabalhado para isso e estamos preparados. Acredito que a resposta será positiva", vincou.

O treinador dos minhotos reconheceu nos leões "qualidade individual e níveis competitivos altos", e mesmo antecipando um "grande desafio para a sua equipa", garantiu que a abordagem a este jogo não foi diferente do habitual.

"Independentemente do adversário e de quem vai jogar, a nossa ideia não muda. Vamos abordar o jogo da mesma forma, mesmo sendo um jogo no meio de uma sequência tão forte como esta", assumiu.

Questionado se essa cadência de jogos e facto do clube estar ainda envolvido na luta pela qualificação para a final Taça de Portugal e para as competições europeias da próxima época torna estes desafios finais mais motivantes, o treinador do Famalicão não fez distinções.

"A motivação é manter o lugar [sexto] em que estamos no campeonato e tentar conseguir uma aproximação ao adversário que está acima [Arouca]. Reconhecemos uma valia tremenda no Sporting, mas não é por jogarmos no estádio A ou B ou com o adversário A ou B que vamos estar mais motivados", garantiu.

Sobre a possibilidade de fazer gestão na sua equipa, tendo em vista o duelo com o FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, onde o Famalicão tentará inverter uma desvantagem (2-1), João Pedro Sousa garantiu que vão jogar os melhores.

"Temos de mudar dois jogadores por castigo, mas a palavra gestão não me agrada. O que mudarmos será para abordar este jogo da melhor forma. Não é por escolher um ou outro jogador que estaremos a desvalorizar este jogo e dar prioridade ao da Taça. Estamos preparados para esta densidade competitiva", assegurou.

Sem poder contar com os castigados Penetra e Ivo Rodrigues, João Pedro Sousa confirmou que Martin e Gustavo Sá vão ocupar essas vagas no onze.

Precisamente o defesa Martin, que também participou na antevisão ao jogo, assumiu que a luta por um lugar europeu, tanto através da Taça de Portugal como pelo campeonato, é uma ambição do grupo, tal como a vitória em Alvalade.

"Vamos defrontar uma grande equipa, num grande estádio, mas estamos com a ilusão de lutar pelos três pontos", vincou o defesa espanhol.

O Famalicão, sexto classificado com 42 pontos, joga no domingo em casa do Sporting, quarto com 61, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.