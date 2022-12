A mensagem de boas festas do Famalicão: "Uma palavra para quem nunca nos abandonou..."

O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, desejou boas festas aos sócios e adeptos e agradeceu o apoio.

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, endereçou uma mensagem de boas festas aos sócios e adeptos do emblema minhoto. Através de uma nota publicada no site oficial, o dirigente desejou que o ano de 2023 seja de vitórias e que os objetivos dos famalicenses sejam alcançados.

"Nesta altura especial do ano, quero desejar-vos um santo e feliz Natal, na companhia daqueles que mais gostam. Queremos que o próximo ano seja de mais vitórias, de partilha da nossa paixão com vocês e que atinjamos os nossos objetivos. Neste momento que, tradicionalmente, é de união, gostaria de deixar uma palavra para quem nunca nos abandonou. Numa caminhada iniciada na II Liga e que nos proporcionou voltar a ver o nosso clube na elite do futebol português, há ainda muito trajeto a percorrer", realçou.

Miguel Ribeiro pediu o apoio dos adeptos para que se continue a "honrar o símbolo" e a "engrandecer o nome do Famalicão".

"Queremos continuar a fazer história, a tornar o nosso clube maior dia após dia e a dotá-lo com condições dignas de um emblema da nossa dimensão. O futuro é já amanhã e estamos preparados para o receber. Mas só será possível vivê-lo na plenitude se contarmos com o vosso apoio. Continuaremos a honrar o nosso símbolo e a engrandecer o nome do Futebol Clube Famalicão. Que o amanhã seja tão promissor como a vontade, o querer e a paixão que colocamos ao serviço do Futebol Clube Famalicão. Um Feliz Natal e um Bom Ano Novo", finalizou.