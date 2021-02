A dança dos reforços no Famalicão e um recorde no campeonato

Estreia de Pêpê carimbou um recorde de jogadores lançados nesta primeira volta do campeonato. Só quatro clubes, com 29, se aproximam.

O Famalicão já utilizou os oito reforços contratados em janeiro, Diogo Figueiras, Rúben Vinagre, Ugarte, Kraev, Heriberto Tavares, Ivo Rodrigues, Alexandre Guedes e Pêpê Rodrigues, este o último a debutar na equipa agora orientada por Jorge Silas.

O médio, cedido pelo Olympiacos, somou os primeiros minutos na derrota (0-2) com o Moreirense e aumentou para 40 o número de jogadores utilizados na I Liga, no espaço de uma volta (17 jogos). Nessa lista, em que Babic é o jogador com mais minutos (1521), sido titular - mas não totalista - em todos os encontros até agora, há sete jogadores que já deixaram o plantel: Toni Martínez (FC Porto), Walterson (Moreirense), Guga (Rio Ave), Rúben Lameiras (Vitória de Guimarães), Del Campo (Numancia, Espanha), Trotta (Cosenza, Itália) e Dyego Sousa (Shenzhen, China). Outra particularidade: três deles, Abdul Ibrahim, Matheus Clemente e Jorge Pereira, pertencem aos sub-23.

Alargando o leque a todos os clubes do campeonato, logo atrás do Famalicão surgem Benfica, Braga, V. Guimarães e Marítimo, com 29 atletas utilizados nesta edição da prova. Na temporada passada, o recorde pertenceu ao Aves, que terminou com 44. No caso do Famalicão que acaba de passar das mãos de João Pedro Sousa para as de Silas, todos já jogaram, num plantel que ficou com 30, após o último defeso.