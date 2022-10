"A culpa é nossa. Tem de ser a última vez que isto acontece"

Colombatto, jogador do Famalicão, pede mais à equipa depois da goleada sofrida em Arouca.

Santi Colombatto, médio argentino do Famalicão, apontou um grande golo em Arouca, mas a equipa saiu vergada a uma pesada derrota (4-1) no fecho da jornada nove do campeonato.

"Vencemos o Boavista e ficámos agarrados a isso. Isto é culpa sobretudo nossa, dos jogadores. O clube dá-nos as ferramentas para ter outros resultados. Tem de ser a última vez que acontece. No próximo jogo temos de sair com a faca entre os dentes e dar uma alegria aos adeptos", afirmou na entrevista rápida da SportTV.

"Não é importante o golo, isso só quando decide. Este só soma para o pessoal. Vi o guarda-redes adiantado e rematei intencionalmente", afirmou sobre o lance que protagonizou.