Otávio, central brasileiro, estreou-se pelo Famalicão no jogo com o Arouca.

Otávio, defesa brasileiro de 20 anos contratado pelo Famalicão no passado mercado de inverno, estreou-se na passada segunda-feira pela equipa principal, frente ao Arouca, e espera continuar a merecer a confiança de João Pedro Sousa.

"Cheguei em janeiro e comecei pela equipa sub-23 para ganhar ritmo. Fiz grandes jogos lá e agora tive a oportunidade de me estrear na equipa principal. Quero estar aqui e ajudar o Famalicão, é para isso que me entrego ao máximo", afirmou na antevisão ao jogo de Paços de Ferreira, marcado para as 18h00 de sábado.

Na partida com o Arouca, cometeu a grande penalidade que ditou a derrota. "Foi a minha estreia e estava a fazer um jogo bom, esse lance é algo que acontece", comentou.

"A adaptação foi difícil por causa do frio e porque o ar é diferente. No entanto, penso que já estou adaptado e pronto para continuar a ajudar", disse ainda Otávio, que alinhava nos sub-20 do Flamengo.